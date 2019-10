Luiz Phellype lembra proposta do Benfica e explica por que preferiu o Sporting

Contratado pelo Sporting ao P. Ferreira no mercado de inverno da temporada passada, Luiz Phellype lembrou esta sexta-feira, em entrevista ao portal brasileiro ESPN, a proposta que teve em mãos do Benfica nesse mesmo período ( conforme Record adiantou ) e explicou por que razão rejeitou as águias para ingressar no Sporting. Na mesma conversa, o dianteiro brasileiro, de 26 anos, revelou também ter sido alvo de uma abordagem indireta do FC Porto."Tive uma proposta real do Benfica e uma sondagem do FC Porto. Mas em conjunto com o meu empresário escolhi o Sporting, porque pensei que aqui teria muito mais chances de jogar. O Benfica tinha o Jonas, Seferovic e o João Félix. Seria difícil jogar. Aqui por mais que o dono da posição fosse o Bas Dost, um ídolo do clube que fez 90 golos em três anos, era só ele. Foi uma escolha acertada porque tive chances de jogar, fazer golos, mostrar a minha qualidade e ganhar títulos", declarou o avançado, que não se ficou pelo interesse em Portugal.Também do Brasil chegaram interessados, como por exemplo o Flamengo de Jorge Jesus. "No começo desta temporada, logo quando ele foi para lá, o Flamengo fez uma sondagem junto do Sporting. Perguntou valores a alguns dos meus representantes, mas não houve uma proposta oficial. Acho que tinham outros alvos. O valor que o Sporting pediu acho que o Flamengo não poderia ou não queria pagar. Mas fiquei tranquilo também. Defender o Flamengo seria um honra enorme, mas fico feliz de estar no Sporting, que é um clube grande. Estou tranquilo e feliz. O que tiver que acontecer será sem pressa...", declarou.Como sem pressa está também a possibilidade de atuar na Seleção Nacional: "Se um dia receber o convite seria uma honra, mas não fico a pensar nisso. Só quero dar andamento ao meu trabalho bem aqui no Sporting. Essas coisas acontecem sem planearmos. O futebol tem muita surpresa."