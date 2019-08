Luiz Phellype na expectativa

O bom golo apontado ao Valencia deu a Bas Dost o ânimo que parecia estar a faltar ao holandês para entrar com o pé direito na nova temporada. No entanto, e apesar de levar alguma vantagem sobre a mais direta concorrência, ainda não é seguro descartar Luiz Phellype do puzzle que Keizer quer montar para baralhar as marcações de Bruno Lage. O brasileiro é um jogador mais móvel no ataque e, sem Vietto no onze, o Sporting poderá recorrer ao camisola 29 para desposicionar Rúben Dias ou Ferro, de forma a que Bruno Fernandes tenha espaço para entrar em zonas intermédias.