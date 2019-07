Luiz Phellype: «Temos é de chegar bem ao jogo com o Benfica»

Apesar da derrota nos penáltis diante do Club Brugge , o avançado brasileiro considerou à SportTV que o Sporting realizou um bom encontro ante a formação belga."O objetivo da pré-temporada é tentar acertar a equipa o mais rápido possível. É bom vencer, não conseguimos, mas a equipa esteve bem. E mesmo com as trocas manteve o nível. Há que lembrar que o adversário está quase a começar o campeonato e a nós ainda nos faltam umas semanas. Foi um bom teste, pena o resultado. Mas não teve assim tantas coisas más...""Faz diferença, porque estamos na pré-temporada. Temos é de chegar bem ao Benfica. Esperamos nessa altura estar a 100%""É importante pela competitividade. Temos de nos testar para saber se estamos bem, de forma a começar o campeonato da melhor forma.""Tem de ser uma luta saudável. Temos de dar o melhor e o treinador escolhe depois"