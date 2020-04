Luiz Phellype passou a Páscoa... na Academia de Alcochete

Em dia de Páscoa, Luiz Phellype esteve... na Academia do Sporting. O avançado brasileiro, que em janeiro foi operado a uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito, lesão sofrida na receção ao Marítimo, é o único jogador dos leões que continua a deslocar-se a Alcochete, precisamente porque a sua lesão inspira a maiores cuidados.





Através das redes sociais, o jogador de 26 anos partilhou um curto vídeo, enquanto se exercitava numa bicicleta. "Páscoa... Cá estamos", legendou Phellype.