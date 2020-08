Luiz Phellype pensa em ficar no Sporting

Luiz Phellype só tem olhos para o Sporting, emblema ao qual está ligado desde que foi contratado no mercado de inverno de 2018, ao Paços de Ferreira, a troco de 500 mil euros. A garantia é dada pelo próprio empresário do avançado, João Aragão. “A vontade do Luiz Phellype é ficar no Sporting”, assegurou, à Rádio Renascença, assumindo no entanto que o brasileiro recebeu “sondagens” de clubes de “três países”.





Comoadiantara, Phellype, de 26 anos, vai cortar nas férias para voltar mais cedo a Alcochete, onde continuará a recuperar da lesão grave sofrida em janeiro, e pode regressar em breve ao trabalho sem limitações. “Acabou de me ‘passar’ um áudio [via WhatsApp] a falar disso. Ficará até sexta-feira no Algarve, sendo que os preparadores que o acompanham acham que estará apto para começar com o grupo.”