Luiz Phellype preparado para ajudar o Sporting: «Se precisarem de mim, estou aqui»

Após mais um ano afastado dos relvados devido à lesão no joelho direito, Luiz Phellype tem vindo a ganhar ritmo na equipa B do Sporting. No sábado, o brasileiro fez o segundo golo desde que regressou aos relvados ao fechar, de penálti, o triunfo dos leões (2-0) frente ao Sp. Ideal na Série G do Campeonato de Portugal, ele que já havia faturado diante do Oriental Dragon.





O avançado de 27 anos mostra-se satisfeito pela evolução e coloca-se à disposição de Rúben Amorim para ser chamado à equipa principal na reta final da época. "Foi mais um golo e mais uma vitória, graças a Deus. Estou a sentir-me melhor jogo após jogo. Os dois primeiros foram mais difíceis, porque vinha de mais de um ano sem jogar. Agora o momento é outro, estou menos condicionado, com maior disposição e a mostrar ao treinador que estou bem e a fazer o que sei. A decisão é deles. Se precisarem de mim, estou aqui. O que mais quero é estar bem fisicamente e voltar a ser o jogador que era. Vamos ver o que acontece", afirmou Luiz Phellype, citado pelo 'Lance'.