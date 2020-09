Luiz Phellype: «Quero fazer desta a minha grande temporada pelo Sporting»

O Sporting vive dias de incerteza; no entanto, o plantel tenta, quanto possível, abstrair-se das várias baixas provocadas pelo vírus. A garantia foi dada por Luiz Phellype, que em declarações ao jornal brasileiro ‘Lance’ assegura que todo o grupo de trabalho está “ansioso”, não pelas recentes baixas verificadas, mas sim pelo momento de entrar no relvado.





“O nosso grupo está ansioso para o início desta edição do campeonato e todos estão confiantes de que faremos um belo trabalho”, sublinhou. No plano pessoal, o avançado brasileiro, que debelou uma lesão grave no joelho direito, espera “recuperar o tempo perdido” depois de “sete meses de recuperação e pós-cirurgia . “Quero fazer dessa a minha grande temporada pelo Sporting. Já estou com saudades de entrar em campo e fazer o que mais gosto”, atirou Phellype.