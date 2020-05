Luiz Phellype recorda jogo em que marcou depois de estar três dias a soro: «Foi especial»

Luiz Phellype contou ao site ESPN Brasil que a época estava a ser de altos e baixos antes da paragem do campeonato, por causa da pandemia. O avançado brasileiro do Sporting sofreu algumas mazelas, a última ainda lhe dá dores de cabeça...





"Terminámos a última temporada a vencer a Taça de Portugal. Fui de férias e voltei com a expectativa de fazer um ano bom, mas o clube teve alguns problemas e precisou de vender alguns jogadores. Não começámos tão bem como queríamos. Tivemos quatro treinadores até agora. E eu tive algumas lesões que atrapalharam o meu percurso: torci o tornozelo, rompi o ligamento do joelho e tive uma gastroenterite. Mesmo assim, até me lesionar tinha feito 9 golos em meia temporada, dadas as circunstâncias até nem foi muito mau", contou.O jogador recordou a ida a Portimão e revelou que marcou um golo depois de ter estado a soro. "Tive uma gastroenterite e estive três dias sem poder treinar, mas fui com a equipa, para o caso de acontecer alguma emergência. Fomos para Algarve, fica a umas 4 horas de Lisboa. Estive quase dois dias sem comer, a soro, e no domingo estava muito mal...", recorda.Mas acabou por entrar em campo. "Estávamos a perder contra o Portimonense e eu entrei. Demos a volta e vencemos! Marquei o último golo da vitória [4-2], no último lance. Foi muito especial, não só porque minha família estava no estádio, mas também pela semana que tive."