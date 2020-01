Luiz Phellype seguro... pelo menos para já

O arrastar nas negociações entre Sporting e Slovan Bratislava por Sporar representa uma espécie de balão de oxigénio para... Luiz Phellype. Se, inicialmente, reinava a expectativa que o avançado esloveno pudesse ser opção para Silas já na Taça da Liga, o impasse e consequente atraso neste dossiê vem beneficiar Phellype, que assim estará seguro no onze dos leões... pelo menos para já.

Com efeito, e a despeito de uma exibição apagada no recente dérbi com o Benfica, o avançado brasileiro mantém a confiança da equipa técnica para o duelo com o Sp. Braga, sem esquecer o facto de já ter superado os oito golos da época (soma nove em 24 jogos). A iminente chegada de Sporar a Alvalade deve alterar o seu estatuto, até tendo em conta o elevado montante que os leões vão despender, mas - de momento - o lugar é de Phellype.