Leonel Pontes orientou treino do Sporting e Luiz Phellype foi novidade

Luiz Phellype participou esta terça-feira sem quaisquer limitações no treino do Sporting, que foi orientado por Leonel Pontes.Os titulares do Sporting-Famalicão (1-2) realizaram apenas trabalho de recuperação, com exceção de Renan Ribeiro que, na companhia de Luís Maximiano, fez trabalho específico de guarda-redes.Stefan Ristovski fez tratamento e treino condicionado. Já Fernando continua a seguir o programa de readaptação ao esforço.O Sporting volta a preparar o jogo da Taça da Liga com o Rio Ave quarta-feira às 10h30. O treino será à porta fechada.