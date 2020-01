Luiz Phellype será operado hoje

Luiz Phellype submete-se hoje a cirurgia ao joelho direito, depois de ter sofrido uma rotura do ligamento cruzado anterior no jogo com o Marítimo, na segunda-feira. Nas últimas horas, o avançado brasileiro cumpriu um programa de reabilitação pré-operatória. Phellype, de 26 anos, não voltará a jogar esta época, pois tem pela frente um processo de recuperação que nunca será inferior a seis meses. Se as melhores previsões se confirmarem, após readquirir condição física, o ponta-de-lança estará apto no início da próxima temporada.

"A vida é feita de fases... Uma fase ruim não significa o fim. Entenda: dias difíceis passam e logo o que é bom chega para você", partilhou Phellype, nas redes sociais, onde recebeu mensagens de incentivo de Ristovski, Raphinha e Jovane Cabral, entre outros.

Via aberta para Sporar

A lesão de Phellype precipitou a estreia de Andraz Sporar frente ao Marítimo. A ausência prolongada do brasileiro abre caminho à estreia do eslovaco no onze, já no encontro de domingo, em Braga. Um estádio onde Sporar não só já jogou como também... marcou, pelo Slovan Bratislava (2-2), para a Liga Europa, a 3 de outubro.