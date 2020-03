Luiz Phellype sobre o regresso: «Espero fazer a pré-temporada»

Luiz Phellype é o único jogador que continua a frequentar a Academia devido aos tratamentos ao joelho direito. O avançado garantiu que a recuperação "está a correr bem", e não deixa de expressar o desejo de voltar aos relvados já no próximo verão.





"Para já ainda não há um prazo certo, mas espero fazer a pré-temporada", afirmou o avançado, numa entrevista ao jornal ‘Sporting’, onde também lembrou o que sentiu logo no jogo com o Marítimo: "Nesse momento não percebi muito bem a gravidade da lesão, senti apenas que alguma coisa tinha rebentado. Caí com muitas dores, senti algo estranho, mas fui para o balneário sem ter a noção do que podia ser pois nunca me tinha acontecido."Apesar de confessar-se "ansioso" para voltar à competição, o jogador promete seguir à risca o plano de reabilitação. "Estou a trabalhar para voltar mais forte, mas sem queimar etapas. Hei de voltar ainda melhor e pronto para ajudar a equipa e marcar muitos golos", acrescentou o brasileiro, de 26 anos.O atacante ainda lamentou paragem das provas devido à Covid-19, e reforçou o pedido feito pelas autoridades. "Fiquem em casa pois passamos um momento complicado", vincou.