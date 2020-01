Luiz Phellype vai ser operado e não joga mais esta época

Luiz Phellype sofreu uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito, vai ser operado e não joga mais nesta temporada tendo em conta a gravidade da lesão, apurou Record.





O desespero de Luiz Phellype na estreia de Sporar pelo Sporting

O brasileiro lesionou-se logo nos primeiros minutos do encontro frente ao Marítimo . Na sequência de uma disputa de bola com René Santos, defesa insular, o avançado caiu mal fora das quatro linhas e cedo se percebeu que a mazela poderia ser grave.Luiz Phellype nem sequer conseguia colocar o pé no chão e, já depois de ter sido substituído pelo estreante Andraz Sporar, não conseguiu aguentar as lágrimas no banco.O avançado, de 26 anos, vinha a ser titular na presente temporada, tendo apontado nove golos em 26 encontros. Agora, abre-se a vaga para Sporar assumir já a titularidade, com Pedro Mendes, jovem da formação, na sombra do esloveno.Igualmente lesionados estão ainda Renan e Vietto. O guarda-redes manifestou queixas no treino de ontem e está a contas com uma tendinopatia no adutor esquerdo. Quanto ao avançado argentino prossegue o tratamento e recuperação da luxação da articulação tíbio-peroneal superior.