Luiz Phellype: «Substituir Bruno Fernandes é impossível»

Luiz Phellype, em mais um excerto de uma entrevista concedida à ESPN Brasil, voltou a assinalar a sua convivência com Bruno Fernandes e garante que será "impossível" para o Sporting substituir o antigo capitão.





"O United não tinha um jogador com as características dele. Ele chegou, comandou o meio de campo e mudou a cara do Manchester. No caminho para o treino falávamos sobre o que saía nos jornais e brincava com isso porque ele dizia que muitas coisas não eram verdade. Às vezes ele falava alguma que tinha conversado com algum clube, mas eu não ficava perguntando para não ser invasivo", afirmou o brasileiro, que ainda recorda as brincadeiras conjuntas no balneário:"Ele trabalhou com vários brasileiros ao longo da carreira. Ele andava mais com o grupo dos brasileiros. Eu falava no vestiário que o Ronaldo Fenómeno era o melhor, mas ele dizia que era o Ronaldinho Gaúcho. É o jogador brasileiro que ele mais gosta. Eu torci muito para que desse certo, por mais que fosse fazer falta à nossa equipa pois substituir o Bruno é impossível. Ele merecia dar um salto e ser recompensado por tudo que fez. O Bruno escolheu bem e acho que o United vai voltar a ser o clube de antes".