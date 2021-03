Luiz Phellype titular na equipa B do Sporting

Luiz Phellype está de regresso aos relvados após longa paragem devido a lesão e é titular na equipa B do Sporting no encontro desta noite com o Olímpico do Montijo, referente à 16.ª jornada da Série G do Campeonato de Portugal.





Recorde-se que o jogador de 27 anos foi integrado na equipa B dos leões para começar a ganhar ritmo após ter sido operado ao ligamento cruzado do joelho direito, em janeiro do ano passado.De referir que também Gonzalo Plata surge nas escolhas iniciais do técnico Filipe Celikkaya.