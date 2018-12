Luiz Phellype treina-se já hoje em Alvalade

çA SAD oficializou a contratação de Luiz Phellype até 2024, e o regresso de Geraldes. Os jogadores já participam no treino que os leões vão realizar, hoje, às 16h00, em Alvalade.O avançado, que foi blindado com uma cláusula de 60 milhões de euros, falou deste novo desafio na sua carreira, e mostrou-se convicto de que deu o passo certo. "Aceitei porque o Sporting demonstrou um grande interesse em mim e fez-me acreditar bastante no projeto. Foi o maior passo que dei até agora e sei que foi a decisão mais acertada", afirmou, à Sporting TV, onde ainda assinalou a grandeza do clube: "Quem chega do Brasil conhece a dimensão do Sporting, dos adeptos, da história e dos jogadores que passaram por aqui. Fico bastante satisfeito por fazer parte de um clube deste tamanho."Após ter deixado a sua marca no Paços de Ferreira , o avançado, de 25 anos, revelou-se confiante em vingar de leão ao peito. "O Sporting precisa sempre de golos e vitórias e acho que posso acrescentar nisso também", acrescentou o jogador, que ainda falou de Marcel Keizer: "Não o conhecia mas, em pouco tempo, conseguiu mudar muita coisa."Os adeptos que desejem assistir ao treino deste reforço de inverno devem marcar presença no estádio. Para entrarem devem levar um brinquedo.