Luiz Phellype vai ter de esperar

Luiz Phellype também não irá a jogo na partida de preparação com os azuis. O avançado, operado em janeiro, após lesão grave no joelho direito, já cumpre algumas das sessões de trabalho de forma integral, apurou Record, mas é poupado sempre que a intensidade e a carga física sobem de nível. Por isso, o regresso à competição vai ter de esperar mais alguns dias. Talvez semanas.





Fora das cogitações de Amorim para o encontro de hoje, frente ao Belenenses SAD, continua Vietto, que se mantém a treinar à margem do grupo, repartindo a preparação entre o ginásio e os relvados da unidade hoteleira onde os leões estagiam. Com atraso significativo em relação aos companheiros, por ter começado mais tarde, não está ainda apto para as cargas propostas pelo técnico.