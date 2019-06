Luiz Phellype: «Vamos novamente tentar ser campeões»

Luiz Phellype regressou a Lisboa após um período de férias e trouxe ambição renovada. O avançado do Sporting garantiu que os leões vão lutar pelo título em 2019/20."Foram boas. A última época foi muito cansativa. Por isso foi aproveitar as férias para descansar, relaxar e ficar pronto para a nova época.""Não tenho nenhum tipo de número ou meta definido. Só quero melhorar, fazer melhor do que na época passada. Não sou só eu que quero isso, o Sporting também.""Sempre. O Sporting ambiciona ser campeão todos os anos e vamos tentar novamente esta época.""Não sei como vai ser ainda. Só vamos começar agora e depois logo se vê como vai ser. Mas, primeiro é preciso trabalhar muito.""Isso não sei, depende dele."