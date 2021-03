Luiz Phellype volta aos golos mais de um ano depois e emociona-se

Mais de um ano depois, Luiz Phellype voltou a celebrar um golo, na receção do Sporting B ao Oriental Dragon, do Campeonato de Portugal, que os leões venceram por 2-0 (Plata também marcou), e na altura do festejo não conseguiu disfarçar alguma emoção, tendo sido muito acarinhado pelos companheiros de equipa.





O avançado brasileiro, recorde-se, sofreu uma grave lesão no joelho direito a 27 de janeiro de 2020, ao serviço da equipa principal do Sporting e num jogo diante do Marítimo, e desde então enfrentou um longo processo de recuperação.Phellype, de 27 anos, não marcava desde o dia 21 de dezembro de 2019, na altura numa vitória do Sporting frente ao Portimonense (4-2), em jogo relativo à fase de grupos da Taça da Liga."O meu desafio ao lado dos profissionais do Sporting é estar apto a fazer parte do plantel que lidera o nosso campeonato. Esse é o meu pensamento e vou lutar por isso até conseguir!", prometera o atacante, em declarações a