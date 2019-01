Luiz Phellype: «Vou ter muitas oportunidades»

O poste impediu Luiz Phellype de coroar a sua estreia de leão ao peito com um golo frente ao Feirense , mas o ponta-de-lança que chegou do Paços de Ferreira está plenamente confiante nas suas capacidades e de que vão chegar outras oportunidades para fazer o gosto ao pé."Queria ter marcado, mas ainda vou ter muitas oportunidades para fazer golo. Concorrência ao Bas Dost? Estou aqui para ajudar o Sporting. Não me importa mais nada. Espero que corra tudo bem até ao final da temporada. Como já disse, estou à disposição do treinador e do Sporting para o que for preciso", sublinhou o avançado, de 25 anos.A forma como foi acolhido é algo que o brasileiro também não vai esquecer, sublinhou ainda. "Estou muito feliz nesta casa. A forma como foi recebido é algo que me fica na memória. Fui muito bem recebido e muito bem tratado. Foram gestos dignos de um grande clube como o Sporting", expressou.As meias-finais da Taça de Portugal e da Allianz Cup, frente a Benfica e Sp. Brag, respetivamente, também ocupam toda a atenção de Luiz Phellype. "Vão ser ambos jogos muito difíceis, mas, como ficou demonstrado hoje, quando jogamos o nosso futebol, temos condições de vencer", finalizou.