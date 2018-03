Jesus também levou Lumor na ‘bagagem’ até Chaves. Ao contrário de Bruno César, o ganês é uma alternativa direta a Coentrão, já que são os dois laterais-esquerdos do plantel. Uma eventual chamada de Lumor ao onze é uma hipótese mais remota, dado que, como Jesus por várias vezes sublinhou, o reforço de inverno não assimilou ainda todas as competências táticas que o treinador exige para o seu sector recuado. Caso comece no banco, porém, não é de descartar que possa ser lançado no decorrer da partida, consoante o resultado e as circunstâncias. Aliás, foi assim que se estreou pelo Sporting, quando foi suplente utilizado com o Feirense (17 minutos).