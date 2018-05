O lateral esquerdo leonino Lumor foi este sábado convocado pelo selecionador Kwesi Appiah para representar a seleção nacional do Gana nos encontros de preparação a disputar em junho, diante de Islândia e Japão, duas equipas que utilizarão estes duelos para preparar o Mundial'2018.Contratado no mercado de inverno ao Portimonense, Lumor disputou sete encontros com a camisola leonina, todos na Liga NOS.

Autor: Fábio Lima