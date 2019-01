Lumor foi cedido aos turcos do Goztepe e já integrou treino

Lumor vai representar o Goztepe até fim da época 2018/19, por empréstimo do Sporting, anunciou esta quinta-feira o clube turco no site oficial."O lateral esquerdo, de 22 anos, integra a nossa equipa por empréstimo até final da época, com opção de compra", assinala o Goztepe, 11.º classificado no campeonato turco, no qual jogam dois jogadores portugueses: o guarda-redes Beto e o médio André Castro.O clube indica ainda que a equipa prosseguiu a preparação para o jogo do campeonato, com o Galatasaray, já com Lumor integrado no treino.O defesa disputou apenas dois jogos esta época com o Sporting, tendo alinhado alguns minutos na derrota (2-1) na Taça da Liga, com o Estoril Praia, que precipitou o despedimento do treinador José Peseiro, e os 90 minutos frente ao Santa Clara, para a I Liga, com Tiago Fernandes como técnico interino.Lumor tinha chegado ao Sporting ainda quando Jorge Jesus era treinador, em janeiro de 2018, proveniente do Portimonense.