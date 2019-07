Sporting e Maiorca chegaram a acordo para o empréstimo de Lumor. O internacional ganês foi emprestado por uma temporada ao emblema recém promovido à liga espanhola, isto depois de na época transata ter sido cedido aos turcos do Göztepe. Lumor, de 22 anos, esteve recentemente na CAN ao serviço do Gana e acumula muita experiência em solo europeu, totalizando já 124 jogos: Portimonense (81), TSV 1860 Munique (19), Sporting (9) e Göztepe (9).O lateral-esquerdo, de 22 anos, chegou ao Sporting em janeiro de 2018 proveniente do Portimonense, a troco de 2,5 milhões de euros. O ganês, que nunca conseguiu impor-se de leão ao peito e que estava sem espaço no plantel de Marcel Keizer - tinha a concorrência de Cristian Borja e Marcos Acuña -, vai agora ganhar ritmo competitivo num campeonato mais exigente.Lumor tem contrato com os leões até junho de 2022.