Luto por Carlos Coutinho

O Sporting comunicou esta sexta-feira a morte de Carlos Alexandre Antão Valente Coutinho, sócio leonino desde 1976 e presidente da Mesa da Assembleia Geral dos Leões de Portugal – Associação de Solidariedade Sportinguista, IPSS.





"Para além de membro do Grupo Stromp desde 2006, deixou saudade graças à sua presença conciliadora e à generosidade constante. Nos anos 80, foi, no Sporting, seccionista da natação, subdirector e assessor do departamento de formação e director da natação. Em 2005 e 2006 foi membro da comissão de honra do centenário do Sporting CP e pertenceu ainda a diferentes órgãos sociais da Federação Portuguesa de Natação", descreve o Sporting no seu site.