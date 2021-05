Lyon 'ajuda' Sporting: Champions dá mais 1 milhão de euros aos cofres da SAD

A participação do Sporting na Champions vai dar aos cofres da SAD pelo menos 24,114 milhões de euros, valor que face ao quarto lugar do Lyon na Ligue 1, confirmado no domingo, aumentou: com a ausência dos franceses, que disputarão a Liga Europa, os leões sobem uma posição na hierarquia dos 32 clubes apurados para a prova milionária, o que lhes garante mais uma parcela de 1,108 M€, a acrescentar às sete já confirmadas (os verdes e brancos serão, no pior dos cenários, a oitava equipa menos cotada, no 25º posto) e aos 15,25 milhões só da entrada.