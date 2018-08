Pedro Madeira Rodrigues esteve ontem na 1ª etapa da 80ª Volta a Portugal, realizada em Albufeira, com o intuito de apoiar a equipa de ciclismo do Sporting-Tavira. A seu lado contou com o candidato a vice-presidente para as modalidades na sua lista, José Tomaz. A este propósito, refira-se que Madeira Rodrigues manter-se-á durante o dia de hoje na zona do Algarve, tendo agendadas visitas aos Núcleos de Portimão (19 horas) e Olhão (21 horas).