Pedro Madeira Rodrigues está preparado para avançar para eleições antecipadas, se esse cenário vier a confirmar-se. O gestor concorreu há pouco mais de um ano contra Bruno de Carvalho e foi derrotado por uma clara margem. O atual presidente venceu com 86,13% dos votos, enquanto Madeira Rodrigues ficou abaixo dos 10% (9,49). A despeito do resultado de 2017, Madeira Rodrigues acredita que tem condições de apresentar de novo um projeto próprio, pois pretende, de certa forma, reclamar o crédito de ter alertado para o que considerava os perigos da administração de Bruno de Carvalho.

Alertas

No início de fevereiro, Madeira Rodrigues foi protagonista de um episódio polémico durante a assembleia geral do clube, destinada a aprovar, nomeadamente, o os novos estatutos e regulamento disciplinar. A AG acabaria suspensa, por abandono de Bruno de Carvalho, e Madeira Rodrigues foi alvo de tentativa de agressão. A PSP foi obrigada a intervir.

Quando a AG seguinte foi realizada, duas semanas depois, Madeira Rodrigues não estava no país. BdC haveria de ganhar com uma votação esmagadora e o gestor foi contundente na crítica. "Valeu a pena a birra e a chantagem. Hoje houve um Sporting que morreu e nasceu outro bem diferente", alertou. Três meses volvidos, e após os últimos acontecimentos, Madeira está pronto para avançar com uma candidatura.