Madeira Rodrigues lança mesmo um desafio "ao tal presidente sem medo": que se demita. "Depois recandidativa-se e, se calhar, até ganhava as eleições e acabava com esta vergonha", disse, lamentando que se esteja a "pôs o nome do Sporting na lama": "Peço que tenham um pouco de sentido de decência e que parem de nos envergonhar".



Pedro Madeira Rodrigues acredita que, caso se recandidatasse à presidência do Sporting, Bruno de Carvalho voltaria a vencer. Em entrevista à Rádio Renascença, o sócio leonino e antigo candidato à liderança do clube de Alvalade sublinhou que o "populismo" de BdC "atrai sempre algumas pessoas"."Uma pessoa olha para as redes sociais e percebe que muita daquela gente é paga para escrever o que escreve, mas não é fácil. Este tipo de populismo atrai sempre algumas pessoas. Não vai ser fácil ganhar umas eleições contra Bruno de Carvalho", afirmou esta terça-feira.