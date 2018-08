Pedro Madeira Rodrigues considerou ontem, na visita ao Museu do Sporting em Leiria, que a profusão de candidaturas "baralha os sportinguistas", pedindo aos sócios que "comparem o caráter, as equipas, as propostas e os programas das candidaturas e só então decidam".Na companhia de Delfim e José Tomaz, o candidato disse ter sido "incompreendido" por alguns sectores leoninos há um ano, mas culpou o "sistema que estava montado em torno de Bruno de Carvalho" para justificar a derrota nas últimas eleições e alguns ataques de que foi alvo.