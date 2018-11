Madeira Rodrigues: «Quem não sabia com o que ia contar é porque não percebe nada disto»

Pedro Madeira Rodrigues mostrou-se "surpreendido" com a saída de José Peseiro do comando técnico do Sporting esta madrugada.



"Peseiro fez o que se esperava que fizesse: está a 2 pontos do 1.º lugar, ontem [derrota com o Estoril para a Allianz Cup] foi um jogo atípico. Quem não sabia com o que ia contar é porque não percebe nada disto. Foi óbvio desde o princípio que José Peseiro, que é boa pessoa, não é mau treinador, não servia os interesses do Sporting. Nesta altura, a três dias de um jogo importantíssimo [com o Santa Clara], depois o jogo com o Arsenal, um ciclo decisivo que aí vem, e aconteça isto... Quando tudo podia ter sido decidido a 8 de setembro com a escolha de outro candidato à presidência. Peseiro ficou no Sporting sem qualquer tipo de apoios, Frederico Varandas não lhe deu apoio e tinha de lhe ter dado confiança. Agora tira-lhe o tapete de forma surpreendente e deixa o caminho muito complicado para o próximo treinador. Sinto alguma revolta e tristeza com o que está a acontecer. O Sporting cai numa crise que não é boa para o clube", afirmou à CMTV o candidato à presidência do Sporting nas últimas eleições.



Na hora de apontar possíveis sucessores, Madeira Rodrigues não tem dúvidas. "Ranieri reúne todas as condições e mais algumas para ser treinador do Sporting. Mas não sei se o orgulho das pessoas vai fazer com que optem por uma escolha sem o mesmo carisma e experiência. As pessoas teriam de ter a confiança dele como eu tive. Ele conhece bem o futebol português, é sensacional, gosta muito do Sporting. Provavelmente vai optar-se por um treinador português porque cai melhor, talvez Paulo Sousa, Rui Faria - talvez Jorge Mendes tenha um papel importante".



E concluiu: "Estamos farto de ser os 'loosers', os derrotados. Já chega".





