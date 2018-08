Pedro Madeira Rodrigues reforçou ontem a mensagem da descentralização, pasta que ele próprio assumirá se for eleito presidente do Sporting.O candidato andou pelo Algarve, onde visitou os núcleos de Faro, Tavira e Vila Real de Santo António, dando conta das medidas que tem preparadas para aproximar os adeptos que moram longe do clube. Hoje, o gestor começa a campanha em Loulé, rumando ao final da tarde a Leiria, para terminar o dia em Ourém.