Pedro Madeira Rodrigues e José Tomaz estiveram na tarde desta quarta-feira na Federação Portuguesa de Basquetebol. O candidato à presidência do Sporting e o seu futuro responsável pelas modalidades, caso seja eleito a 8 de setembro, reuniram-se com o presidente da FPB, Manuel Fernandes.O regresso do basquetebol ao Sporting já em 2019/20 é uma das medidas do programa de candidatura de Pedro Madeira Rodrigues. O antigo secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa propõe, inclusive, a possibilidade de criar uma SAD própria para a modalidade, a partir de uma perspetiva "sustentada e ambiciosa, em parceria com um investidor e com o apoio técnico dos Boston Celtics."«