Mãe de Ronaldo embaixadora da Fundação Sporting

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, esteve ontem no Casino do Estoril, como embaixadora da Fundação Sporting, na noite de fados organizada por aquela instituição de solidariedade social e cujas receitas reverteram para projetos da mesma, entre os quais a recuperação de habitações já sinalizadas pela Junta de Freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa.

A iniciativa denominada ‘Fado Solidário - Ajude-nos a Ajudar’ contou com a participação de diversos artistas, como João Braga, Kátia Guerreiro, Maria Armanda, Rodrigo Costa Félix, Sara Paixão ou Vanessa Alves e foi presenciada por vários dirigentes do clube, com destaque para o presidente, Frederico Varandas.

O ‘vice’ Salgado Zenha e o vogal Rahim Ahamad, bem como o presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, Baltazar Pinto, também estiveram no Salão Preto e Prata do Casino do Estoril.