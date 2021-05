Mãe de Ronaldo já prepara a festa do título: «Força Sporting»

Dolores Aveiro já está vestida a rigor para a festa do Sporting. A mãe de Cristiano Ronaldo partilhou esta manhã nas redes sociais uma fotografia em que aparece ao lado do companheiro com a camisola dos leões, a postos para o jogo de logo à noite, com o Boavista.





"Força Sporting, nós acreditamos em vocês. Onde vai um vão todos", escreveu Dolores no Instagram.Já ontem a mãe do capitão da Seleção Nacional dizia estar a preparar a festa do título. "Começando a semana a preparar a festa do meu grande clube, Sporting Clube de Portugal. Onde vai um vão todos."O Sporting recebe hoje o Boavista, às 20h30, e se vencer sagra-se campeão nacional, 19 anos depois da conquista do último título.