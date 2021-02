Mãe de Rúben Amorim: «Foi talhado para o sucesso»

Rúben Amorim não quer assumir publicamente a candidatura ao título nacional e a mãe do técnico do Sporting, Anabela Francisco, explica que esse posicionamento faz parte da forma de estar do filho, mas acredita no sucesso do responsável leonino.





"Ele não vai assumir nunca. Enquanto não tiver a certeza não vai assumir. Acho eu… Às vezes também me surpreende. [Se vai ser campeão?] Penso nisso, mas já vi tanta coisa no futebol. Sinceramente não sei, mas acredito que vai ter sucesso", disse esta quinta-feira Anabela Francisco, em entrevista à rádio Antena1.A progenitora de Amorim explica ainda que a crença no título nacional não está relacionada apenas com a ligação umbilical ao treinador dos leões. Dando como exemplo o salto do Sp. Braga para o Sporting, Anabela Francisco argumenta: "Fiquei um bocado assustada, porque estava tudo a correr bem. Tive medo por ele, mas acredito muito nele. Foi um jovem que, onde entrou, na escola, no dia-a-dia, sempre foi um óptimo aluno. Foi talhado para o sucesso"."Aquela maneira de ser dele, o discurso dele… Vê-se uma equipa alegre, vê-se que é amigo dos jogadores e que eles estão com ele. É o caráter dele, a maneira de ser. Tem personalidade forte, muito vincada. Às vezes até parece que nada mexe com ele, mas não é verdade. Tem coração de ouro. No trabalho sabe o que quer, tem as ideias muito definidas. Sempre foi assim", revela a mãe de Rúben Amorim, que vê o filho dar o salto para um gigante europeu, embora considere que há tempo para esse passo na carreira: "Não quer dizer que já esteja a pensar nisso, mas não tenho dúvidas que vai lá chegar."