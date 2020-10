MAG do Sporting decide em novembro

A Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting vai pronunciar-se, daqui a “seis semanas”, quanto aos requerimentos entregues pelo movimento liderado pelo sócio Rui Mestre ao líder da MAG, Rogério Alves. A garantia foi dada, à Sporting TV, pelo diretor de comunicação do clube, Miguel Braga. “Foi acordado que a Mesa precisaria de analisar os pedidos e as assinaturas. Foi tudo feito às claras. Para finais de novembro pronunciam-se”, frisou, revelando que foram entregues “cinco pedidos”. “Existe uma fação do Sporting que tem dificuldade em aceitar os resultados das últimas eleições”, atirou.