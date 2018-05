Continuar a ler

"Estes criminosos vão ser levados à justiça e como são adeptos pode haver medidas de coacção que visem impedir estes atos. Há coordenação entre forças e serviços de segurança para levar estes 21 detidos à justiça."



"Não podemos prever que possa voltar a acontecer. Será feita uma análise de risco e serão tomadas medidas para que haja segurança. Tomaremos todas as medidas para que o jogo decorra em segurança. Queremos que o jogo decorra com toda a normalidade."



A Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna anunciou em conferência de imprensa que foram detidas até ao momento 21 pessoas no âmbito do ataque de dezenas de adeptos radicais a jogadores e treinadores do Sporting, esta terça-feira, em Alcochete. Isabel Oneto dá ainda conta da apreensão de viaturas e de objetos de agressão."Juntámos as forças de segurança para investigar a ocorrência e dar uma resposta adequeada. As forças de segurnaça continuam a trabalhar nesta matéria, de modo a esclarecer o sucedido, para que não se repita", disse. Isabel Oneto admitiu ainda que estarem em estudo medidas tendo em vista a Taça de Portugal, a disputar no domingo, para "que o jogo decorra com tranquilidade", afirmou Isabel Oneto.