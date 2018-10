Mais de 40 milhões angariados no capítulo das saídas

Mesmo com o mercado encerrado, o Sporting trabalha no dossiê de Gelson para poder aumentar o valor recebido nas saídas, que ascende a mais de 40 M€ (em concreto 44,175 M€).Para além do acordo por Rui Patrício no qual os leões embolsam 14,8 M€ (o Wolverhampton pagou 18 M€, mas uma fatia de 3,2 M€ coube à Gestifute, de Jorge Mendes), também William Carvalho entra para as contas. Pelo médio, o Betis pagou 16 M€, mais quatro mediante a concretização de alguns objetivos desportivos.A estes números acrescentam-se ainda outros negócios concretizados durante o verão e já oficializados pela Sporting SAD: as vendas de Piccini (8 M€, Valencia); Tobias (3,2 M€, Nottingham Forest); Pedro Delgado (0,8 M€, Shandong); Heldon (0,25 M€, Al-Taawoun); e os empréstimos de Matheus Pereira (0,5 M€, Nuremberga), Domingos Duarte (0,225 M€, Deportivo); Jonathan (0,2 M€, Leganés); Xico Geraldes (0,2 M€, E. Frankfurt).