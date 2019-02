Mais de 47 mil bilhetes estão vendidos para o Sporting-Benfica

Dérbi é sinónimo de grande ambiente, e este Sporting-Benfica não será uma exceção. Segundo foi possível apurar, já estão vendidos mais de 47 mil bilhetes (este número inclui as gameboxes) e, quem quiser, ainda poderá assegurar a respetiva entrada nas bilheteiras do Estádio de Alvalade, que estarão abertas até à hora do jogo.

Na presente temporada, a melhor assistência foi registada no clássico da 17ª jornada, diante do FC Porto, uma partida que contou com a presença de 45.174 espectadores. A esperança dos responsáveis leoninos é que este valor seja batido, pois é o primeiro jogo em casa após a conquista da Allianz Cup, em Braga.