Depois das demissões já anunciadas,sabe que haverá novas saídas no Sporting.Na próxima hora será enviado formalmente ao presidente da Mesa da AG do Sporting o pedido de renúncia ao mandato dos elementos do Conselho Diretivo do Sporting vice-presidente António Rebelo e vogal Luís Loureiro, cisão que é corroborada pelos vogais suplentes Rita Matos e Jorge Sanches.

Autor: Luís Miroto Simões