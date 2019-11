Makaridze não entra nas contas do Sporting

Makaridze, guarda-redes do V. Setúbal, não está nos planos do Sporting. Apesar de ontem ter sido apontado como um dos nomes que faz parte de uma lista de potenciais reforços para a baliza dos verdes e brancos, no mercado de janeiro, Record sabe que o georgiano não será leão.





Makaridze, de 29 anos, também representou o Feirense, o Moreirense e o Rio Ave.