Mama Baldé já deu o ‘sim’ ao Dijon

Presente na CAN ao serviço da Guiné-Bissau, Mama Baldé já terá dado o sim ao Dijon e, com isso, desbloqueado a transferência de Valentin Rosier para o Sporting, segundo escreveu ontem o ‘L’Équipe’. A confirmar-se este cenário, o lateral-direito francês deverá ser oficializado muito em breve e ficar à disposição de Marcel Keizer no arranque dos trabalhos agendados para amanhã na Academia de Alcochete.

Situação idêntica é a de Eduardo, médio que atuou no Belenenses SAD na última época e tem tudo acordado para rumar a Alvalade.