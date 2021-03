Manchester City em cima de Nuno Mendes: um 'talento a ser monitorizado'

Já aqui lhe demos conta do interesse do Manchester City em Nuno Mendes. A afirmação do lateral-esquerdo não passa despercebida lá fora e Pep Guardiola e os citizens têm estado particularmente atento à evolução do defesa sendo que, nas últimas semanas, decidiu transformar as boas referências do jogador, que já estava identificado, nos primeiros contactos exploratórios com vista a um potencial negócio no próximo mercado de transferências, no verão. Ora, esta segunda-feira, o tema é assunto na CBS Sports que, num artigo assinado pelo jornalista italiano italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências, dá mais detalhes.





Segundo a publicação, o Sporting já terá feito saber que só admite abrir mão do jogador pelos 70 milhões de euros referentes à cláusula de rescisão do jogador, sendo que o emblema inglês se recusa pagar um valor tão elevado. Ainda assim, e escreve Fabrizio Romano, o Man. City continua a acompanhar o desempenhos de Nuno Mendes, lateral que considera "um talento a ser monitorizado".Recorde-se que além do City, também o rival de Manchester, o United, e o Liverpool estão atentos, como Record noticiou , respetivamente, em maio e em setembro do ano passado. O empresário do defesa, Miguel Pinho, da Positionumber, mantém boas relações com os red devils, fruto da transferência do ex-leão e capitão Bruno Fernandes, e tem fortes ligações a Itália, país no qual Nuno Mendes foi a semana passada ao Nápoles e, antes, ao Milan e à Juventus.