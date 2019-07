Manchester United aumenta valores da proposta por Bruno Fernandes

O Manchester United terá aumentado a parada por Bruno Fernandes para os 62 milhões de euros, de acordo com a 'Gazzetta dello Sport', através de um tweet de um dos seus jornalistas. A mesma fonte adianta que as negociações entre red devils e Sporting continuam. Frederico Varandas, refira-se, exige uma verba a rondar os 70 M€.





Com o mercado em Inglaterra a fechar a 8 de agosto, os britânicos tentam acelerar o processo da aquisição do capitão leonino, muito cobiçado por terras de Sua Majestade. Ainda assim, como Record adiantou, Bruno Fernandes está totalmente focado no Sporting e nunca descartou a possibilidade de permanecer em Alvalade, onde ficará com um estatuto (e um salário) de topo para a realidade leonina.