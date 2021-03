Manchester United já fez as contas e quer levar Pote: é mais barato do que Jadon Sancho

Depois da bem sucedida contratação de Bruno Fernandes, o Manchester United volta a olhar para o plantel do Sporting. E segundo o jornal ‘Telegraph’ os red devils colocam novamente os olhos em Pote.





A equipa inglesa tem o jovem inglês Jadon Sancho debaixo de olho há muito tempo, mas o valor que o Borussia Dortmund pede pelo extremo é exorbitante. Qualquer coisa como 126 milhões de euros. O jogador dos leões – que soma 15 golos em 21 jogos da Liga NOS – impressiona igualmente e representa um valor bem mais acessível, cerca de 60 milhões de euros, segundo o ‘Telegraph’. Metade da cláusula de Sancho.Embora os alemães até possam baixar aquele valor, mercê da crise financeira causada pela pandemia, em Old Trafford há a ideia de que a contratação de Sancho seria um considerável rombo nas contas.Pote agrada não só pelo valor da sua cláusula, como também pelo que pode oferecer em campo. É um médio versátil, que pode jogar no meio ou nas alas, com faro pelo golo. Do agrado de Ole Gunnar Solskjaer...