Manchester United já terá acordo por Bruno Fernandes

O Manchester United já terá chegado a um acordo com Bruno Fernandes, segundo informou a imprensa italiana ao final da noite. O rumor chegou num ápice a Inglaterra, onde garantem que o clube orientado por Solskjaer já terá acertado os pormenores do acordo com o capitão dos leões, de 24 anos, faltando agora levar a proposta ao Sporting. Recorde-se que o emblema presidido por Frederico Varandas aguarda por uma proposta perto dos 70 milhões de euros,valor estipulado para deixar sair o seu ativo mais importante do plantel.

O jogador, esse, continua a gozar as suas férias, aguardando o desenrolar do negócio. No entanto, Fernandes é esperado em Alcochete na quinta-feira, de modo a juntar-se aos restantes companheiros e iniciar os trabalhos de pré-temporada.

Regresso ao trabalho

Depois de cumprido um dia de folga, o Sporting regressou ontem ao trabalho na Academia de Alcochete, com Marcel Keizer a voltar a apostar na juventude. Nuno Mendes, lateral-esquerdo de 17 anos, continua a ser presença habitual nas sessões de trabalho do leão, ao passo que Joelson Fernandes voltou a ser opção junto do plantel sénior. Quanto a Rodrigo Battaglia e Valentin Rosier continuam a cumprir o programa delineado de recuperação individual e seguem foram das opções de Keizer neste arranque de trabalhos.