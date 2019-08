Manchester United não larga Bruno Fernandes

O Manchester United, um dos clubes que está a tentar assegurar a contratação de Bruno Fernandes, enviou um emissário ao Estádio Algarve.

O emblema inglês já tem um relatório completo sobre o capitão do Sporting, mas não quis deixar de assistir à prestação do capitão leonino no dérbi com o Benfica. Convém assinalar que esta semana irá revelar-se decisiva para o futuro do internacional português, de 24 anos, pois o mercado britânico encerra no dia 8 de agosto.

Fora desta corrida está o Tottenham que, ontem, garantiu o argentino Lo Celso por 52 milhões de euros. Ainda na corrida pelo médio-ofensivo, de 24 anos, está agora o Real Madrid devido à intervenção de Jorge Mendes.