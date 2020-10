Manchester United quer "puto maravilha" do Sporting que já dizem ser o "novo Luís Figo"

O jornal inglês 'Mirror' avança que o Manchester United tem um jogador da academia do Sporting na mira. Trata-se de Luís Gomes, de 16 anos, que assinou o seu primeiro contrato profissional na semana passada e que tem sido comparado a Luís Figo.





O "puto maravilha", como lhe chama o jornal, deslumbra os olheiros do United e já terá recusado uma abordagem do Atlético Madrid.Luís Gomes, que chegou ao Sporting com 6 anos, mostrou-se feliz com a assinatura do contrato. "É bom saber que o clube acredita em mim. Agora tenho de continuar a trabalhar e lutar para alcançar mais objetivos, de modo a corresponder à confiança que depositaram em mim", disse o jovem jogador, que assinou com os leões por cinco anos.