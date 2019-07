Mané despede-se do Sporting: «Obrigado por tudo o que fizeram por mim»

Carlos Mané deixou esta segunda-feira uma mensagem de despedida do Sporting., o jogador de 25 anos realçou a sua longa ligação aos leões, agradecendo por tudo o que o clube fez por ele."Cheguei ao Sporting com 7 anos, uma criança com sonhos, desejos e ilusão de me tornar jogador de futebol. Saio com 25 depois de ter crescido como jogador e, sobretudo como Homem. Obrigado ao Sporting por tudo o que fizeram por mim e por me terem ajudado a chegar tão longe. Orgulho e respeito por ter feito parte da vossa História! Obrigado Sporting!!", escreveu o extremo no Instagram.